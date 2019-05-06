Звезде "Игры престолов" не разрешают смотреть сериал родители

15-летняя актриса Белла Рамзи, исполнившая роль Лианны Мормонт в популярной телевизионной саге "Игра Престолов", призналась, что не смотрит сериал.
Об этом сообщает британское издание The Daily Star.
По словам юной девушки, родители запрещают ей смотреть "Игру престолов" из-за обилия кровавых и откровенных сцен.
Белла Рамзи пообещала, что посмотрит сериал, сделавший ее популярной, когда ей исполнится 18.
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