Фанаты "Мстителей" пригрозили проповеднику адом за спойлеры

Фанаты киновселенной Marvel пообещали священнику место в аду из-за спойлеров к четвертой и заключительной части "Мстителей".
Так, в опубликованной в сети Интернет проповеди священник упомянул о том, что в фильме "Мстители: Финал" погибнет один из главных героев картины — Тони Старк, или, как его еще называют, Железный Человек.
Примечательно, что в ответ на слова проповедника в зале поднялся шквал негодования.
В комментариях под видеозаписью фанаты киновселенной Marvel пообещали мужчине место в аду, а также заметили, что из-за таких проповедей юное поколение может утратить веру в Бога.
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