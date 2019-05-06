Новые "Мстители" стали вторым самым кассовым фильмом в истории кино

Четвертая и заключительная часть "Мстителей" по итогам двухнедельного мирового проката собрала чуть больше 2 миллиардов долларов.

В данный момент фильм "Мстители: Финал" занимает вторую строчку рейтинга самых кассовых картин за всю истории кино.

Отметим, что первую строчку списка занимает научно-фанатический фильм режиссера Джеймса Камерона "Аватар", вышедший на экраны в 2009-м году. Ему удалось собрать в мировом прокате 2,8 миллиарда долларов.