Театр Армии: на 5 мая запланирован побег игрушек

5 мая в 12:00 на Большой сцене Театра Армии спектакль для детей "Необыкновенный побег игрушек" (6+).

Удивительно теплая, веселая и трогательная волшебная история по мотивам сказки Джанни Родари "Путешествие "Голубой стрелы".

Режиссер спектакля, заслуженный артист России Андрей Бадулин:

"Здравствуйте, наши маленькие друзья! Нам срочно нужна ваша помощь! 5 мая состоится побег из магазина игрушек. Ровно в 12 часов игрушки оживут и отправятся в увлекательное путешествие по ночному городу.

Они хотят сделать подарок на день рождения мальчику Сереже Митюшкину. Но хозяйка магазина, злая волшебница Клеопатра Львовна, вместе со своей помощницей Терезой бросятся за ними в погоню.

На каждом шагу наших героев будут подстерегать опасности! Но с вашей поддержкой они обязательно справятся со всеми препятствиями! И все хорошие дети получат подарки! Ждем вас! Приходите, не пожалеете!"

Прекрасные артисты, увлекательный сюжет, музыка и танцы — все это ждет зрителей в спектакле "Необыкновенный побег игрушек".