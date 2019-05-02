Театр Армии: на 5 мая запланирован побег игрушек

5 мая в 12:00 на Большой сцене Театра Армии спектакль для детей "Необыкновенный побег игрушек" (6+).
Удивительно теплая, веселая и трогательная волшебная история по мотивам сказки Джанни Родари "Путешествие "Голубой стрелы".
Режиссер спектакля, заслуженный артист России Андрей Бадулин:
"Здравствуйте, наши маленькие друзья! Нам срочно нужна ваша помощь! 5 мая состоится побег из магазина игрушек. Ровно в 12 часов игрушки оживут и отправятся в увлекательное путешествие по ночному городу.
Они хотят сделать подарок на день рождения мальчику Сереже Митюшкину. Но хозяйка магазина, злая волшебница Клеопатра Львовна, вместе со своей помощницей Терезой бросятся за ними в погоню.
На каждом шагу наших героев будут подстерегать опасности! Но с вашей поддержкой они обязательно справятся со всеми препятствиями! И все хорошие дети получат подарки! Ждем вас! Приходите, не пожалеете!"
Прекрасные артисты, увлекательный сюжет, музыка и танцы — все это ждет зрителей в спектакле "Необыкновенный побег игрушек".
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