Смерть Литвиненко стала сюжетом оперы

Британская оперная труппа Grange Park Opera поставит музыкальный спектакль "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" об отравлении бывшего офицера ФСБ. Премьера запланирована на 2020 год.
Автором либретто стал музыкант Кит Хескет-Харви. В основе сюжета — распространенная в западных СМИ версия, согласно которой Литвиненко по заданию российских властей отравил Андрей Луговой. Среди персонажей произведения — сам Литвиненко, Луговой, а также Борис Березовский.
В подготовке спектакля участвует вдова Александра Литвиненко, которая предоставила постановщикам видеозаписи из семейного архива — они будут демонстрироваться на экране.
Опера "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" — не первая театральная постановка в Великобритании, посвященная данной теме. В этом году в Лондоне состоится премьера пьесы "Очень дорогой яд", за основу которой взяты публикации журналиста The Guardian Люка Хардинга.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жена Михаила Ходорковского подала в суд на создателей поставленного в Вашингтоне спектакля "Клептократия", в котором она и ее супруг представлены соучастниками ряда преступлений.
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