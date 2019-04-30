Повредивший картину Репина мужчина отправится в колонию

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима 37-летнего уроженца Узбекистана, повредившего весной минувшего года картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".



Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковке / Новости от 21.02.2019 13:12

Как уточняет агентство "Интерфакс", мужчина был признан виновным в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия).

Обвинение требовало назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. Защита настаивала на том, что действия вандала переквалифицировали по более мягкой статье и назначили условное наказание.

Напомним, что в 2018 году мужчина разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения, а затем повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Холст был разодран в трех местах, пострадала авторская рама. Свой поступок он объяснил тем, что на картине изображена "одна ложь".