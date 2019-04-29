Музыканты из Brainstorm снимают художественный фильм

Новая музыкальная комедия от музыкантов Brainstorm почти готова к съемкам. Сценарий дописывают силами всех музыкантов группы. Новый фильм получил название "Невероятные приключения митовчан".



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Название города, где сформировался коллектив — Митово. Музыканты гордятся своим городом, а его жителей считают не только веселыми, но и очень изобретательными. Историю, рассказаную в сценарии, создатели новой ленты называют "хорошей".

Действие сюжета будет разворачиваться в XVIII веке. Главные герои смогут справиться с врагами, невзгодами и злоключениями с помощью своего оптимизма и смекалки. Музыканты уверены, что их фильм понравится зрителям.

Фото: Википедия

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