Музыканты из Brainstorm снимают художественный фильм

Новая музыкальная комедия от музыкантов Brainstorm почти готова к съемкам. Сценарий дописывают силами всех музыкантов группы. Новый фильм получил название "Невероятные приключения митовчан".
Название города, где сформировался коллектив — Митово. Музыканты гордятся своим городом, а его жителей считают не только веселыми, но и очень изобретательными. Историю, рассказаную в сценарии, создатели новой ленты называют "хорошей".
Действие сюжета будет разворачиваться в XVIII веке. Главные герои смогут справиться с врагами, невзгодами и злоключениями с помощью своего оптимизма и смекалки. Музыканты уверены, что их фильм понравится зрителям.
Фото: Википедия
Читайте также:
Президент Туркмении зачитал реп в честь туркменского коня
Дорогие машины из клипов Эминема
Лазарев рассказал, что не сразу согласился выступить на "Евровидении"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.