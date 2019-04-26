Легендарная актриса Элина Быстрицкая скончалась в Москве

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра, в котором актриса проработала более 60 лет. В последнее время она тяжело болела.
Элина Быстрицкая родилась в Киеве в 1928 году, закончила Киевский театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого. Одновременно с работой в театре снималась в кино.
Всесоюзную славу ей принесли роли в картинах "Неоконченная повесть" (1955), "Тихий Дон" (1957-1958), "Добровольцы" (1958). По итогам опроса журнала "Советская культура", Эллина Быстрицкая была признана лучшей отечественной киноактрисой 1955 года.
С 1978 года она преподавала в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина и Российском институте театрального искусства — ГИТИС.
С конца 1960-х до начала 1990-х годов актриса не появлялась на киноэкранах, а затем вернулась к съемкам в художественном, документальном кино и сериалах.
В 2019 году Элина Быстрицкая получила национальную премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Источник фото: Пресс-служба Малого театра
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