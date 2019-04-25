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Источник Правда.Ру

Создатели юбилейного фильма о Бонде рассказали про новый актерский состав

Культура

Для того, чтобы рассказать поклонникам о новом проекте создатели бондианы выбрали достаточно культовое место. Трансляцию на YouTube организовали с Ямайки. Прямо из того здания, где Ян Флеминг писал первые книги об агенте 007.


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Основного сюжета организаторы трансляции, разумеется, не раскрыли. Обмолвились только, что главный герой вновь отправиться бороться со злом. 

В фильме появятся новые лица, но сам Бонд останется прежним. Фанаты франшизы не любят Крэйга, но выбора у них нет. Фильм "Бонд 25" выйдет с его участием. Дэниел будет в компании Рами Малека, известного по "Богемской рапсодии", Леи Сейду и Анны де Армас.

Режиссировать новую ленту приглашен Кэри Фукунага. Это он снял "Маньяка" и "Настоящего детектива". Премьера нового эпизода бондианы назначена на 2020 год.

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Темы шоу-бизнес джеймс бонд Дэниел Крейг
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