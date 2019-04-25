Франсуа Озон потерял веру в бога

В российский прокат вышел новый фильм Франсуа Озона "По воле божьей". Лента посвящена теме педофилии среди католических священников. В основу сценария положена реальная история священника Бернара Прейна, обвиняемого в растлении прихожан. Судебное разбирательство все еще идет.
Фильм "По воле божьей" или "Милостью божьей", если переводить дословно, стал открытием Берлинского кинофестиваля и получил там гран-при. Эта лента снято в совершенно не свойственной Франсуа манере.
Лента абсолютно лишена какой-либо экшн-динамики или впечатляющих спецэффектов, нет в ней и сентиментальных нравоучений. Кино очень сдержанное и документальное. Автор сохранил имена всех участников событий без изменений.
Сам режиссер признается, что за время работы с лентой совершенно утратил веру. Говорит, что теперь может молиться только в самолете, так как только там чувствует себя ближе к Создателю.
Фото: Википедия
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