Роскомнадзор закроет доступ к нелегальным копиям "Игры престолов"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов" из-за поступивших заявлений от правообладателей.



Жаров: Роскомнадзор заблокировал все крупнейшие пиратские кинопорталы / Новости от 24.09.2018 15:28

"На основании поступивших в Роскомнадзор заявлений правообладателей принимаются меры реагирования по ограничению доступа к нелегальным копиям зарубежного сериала "Игра престолов", - заявляет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время доступ к пиратским копиям ограничен на 138 сайтах. Аналогичные меры предпринимаются в отношении еще 320 интернет-ресурсов. Под ограничение попадают и видеоматериалы, которые еще не вышли в официальный релиз, подчеркивают в Роскомнадзоре.