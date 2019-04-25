Роскомнадзор закроет доступ к нелегальным копиям "Игры престолов"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов" из-за поступивших заявлений от правообладателей.
"На основании поступивших в Роскомнадзор заявлений правообладателей принимаются меры реагирования по ограничению доступа к нелегальным копиям зарубежного сериала "Игра престолов", - заявляет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в настоящее время доступ к пиратским копиям ограничен на 138 сайтах. Аналогичные меры предпринимаются в отношении еще 320 интернет-ресурсов. Под ограничение попадают и видеоматериалы, которые еще не вышли в официальный релиз, подчеркивают в Роскомнадзоре.
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