Актриса Дженнифер Гарнер названа самой красивой женщиной планеты

Журнал People назвал самую красивую женщину планеты в 2019 году. Почетного и приятного титула удостоилась американская актриса Дженнифер Гарнер. Актриса известна российским зрителям по таким фильмам, как "Далласский клуб покупателей", "Поймай меня если сможешь" и многим другим.



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Журналисты издания отмечают, что Гарнер не только умница, красавица, но еще и мать троих детей. С 2005 года она была замужем за другим известным актером- Беном Аффлеком, однако через 12 лет брака пара рассталась.

Дженнифер активный участник благотворительного движения. Помимо этого, она управляет компанией, производящей органические продукты. Актрисе 47 лет. В 2018 году People присвоил аналогичное звание певице Pink

Фото: Википедия

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