Толкины против того, чтобы без них снимали кино о знаменитом писателе

Семья родоначальника жанра фэнтези против того, чтобы о писателе снимали фильм. Биография Толкина известна, однако родственники возмущены тем, что авторы ленты не спросили разрешения на съемки.



Вышел первый трейлер байопика «Толкин» об авторе «Властелина колец» / Новости от 13.02.2019 12:51

В суд семья обращаться не планирует, однако настаивает на своём участии в экспертизе сценария и формировании конечного продукта.

Фильм, посвященный молодым годам Джона Рональда Руэла уже фактически готов. В сети даже есть трейлер, однако родственники не уверены, что цепочка событий, отраженная в кино, соответствует происходившей действительности.

Официальный биограф писателя Джон Гарт поддержал позицию семьи. Историк считает её разумной. По словам Гарта, существует огромное количество заблуждений, касающихся жизни главного сказочника 20-го века, и он опасается, что после выхода фильма придется вновь развенчивать большинство из них.

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