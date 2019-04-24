В России открылась первая выставка, посвященная “Монстрации”

На родине "Монстрации" готовы встретить 15-летие акции. В Новосибирске открывается выставка, посвященная популярному мероприятию. Организаторы собрали не только фото и видеоматериалы, но и проанализировали лозунги демонстрантов с научной точки зрения.



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Попытка объяснить смысл шествия получила название "Одной ногой в музее. Почему Монстрация такая?". Выставка-исследование, так называют свой проект организаторы, включает в себя несколько докладов посвященных указанному социальному явлению. Научные работы профессора антропологии из Беркли Алексея Юрчака, сибирских филолога Шатина и фольклориста Белянина сформировали теоретическую часть экспозиции.

Ученые тщательно проанализировали лозунги монстрантов. Корни мероприятия нашли в карнавальных шествиях. Объяснили и массовость явления. Разумеется, научно.

Комментируя новую выставку главный идеолог "Монстрации" Артём Лоскутов заявил, что такое мероприятие дело нужное и полезное. По мнению главного монстранта "Сибирский народ придумал собственный праздник и в боях отстоял право отмечать его так, как хочется", — уверен Лоскутов.

Для широкого зрителя экспозиция будет доступна с 25 апреля. Место проведения — Городской центр изобразительных искусств Новосибирска.

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