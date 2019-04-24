Оставшиеся без зарплаты акробаты и клоуны "штурмуют" цирк "Аквамарин"

Артисты столичного цирка "Аквамарин" устроили протестную акцию. Циркачи обвиняют руководство в нежелании платить им заработную плату. Сумма задолженности составляет уже более 10 миллионов рублей.



Филипп Киркоров поделился впечатлениями от цирка на Фонтанке / Новости от 14.04.2019 16:51

Голодающая труппа пошла на штурм "Аквамарина", где все они трудоустроены. Причиной для столь решительного шага стало нежелание администрации заведения вступать в любые переговоры с артистами. По крайней мере, циркачи преподносят это именно так.

Руководство закрыло все входы в помещение и забаррикадировалось в кабинете. Переход на осадное положение парализовал работу. Цирк закрыт и клоуны бастуют. Любые обещания руководства цирка расплатиться доверия у труппы больше не вызывают.

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