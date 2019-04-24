Оставшиеся без зарплаты акробаты и клоуны "штурмуют" цирк "Аквамарин"

Артисты столичного цирка "Аквамарин" устроили протестную акцию. Циркачи обвиняют руководство в нежелании платить им заработную плату. Сумма задолженности составляет уже более 10 миллионов рублей.
Голодающая труппа пошла на штурм "Аквамарина", где все они трудоустроены. Причиной для столь решительного шага стало нежелание администрации заведения вступать в любые переговоры с артистами. По крайней мере, циркачи преподносят это именно так.
Руководство закрыло все входы в помещение и забаррикадировалось в кабинете. Переход на осадное положение парализовал работу. Цирк закрыт и клоуны бастуют. Любые обещания руководства цирка расплатиться доверия у труппы больше не вызывают.
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