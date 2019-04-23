Минкульт: Disney не просил о переносе премьеры "Мстителей"

Министерство культуры РФ опровергло информацию о том, что в ведомство поступил запрос о переносе сроков премьеры новой ленты "Мстители".



Мстители: Финал (самый ожидаемый фильм 2019 года)

Дата начала проката по-прежнему намечена на понедельник, 29 апреля. О том, чтобы показать фильм раньше намеченного срока просили прокатчики, но их просьба не будет удовлетворена.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что без соответствующего запроса со стороны Disney министерство не имеет права менять график проката. Соответствующее удостоверение уже выдано и без специального запроса перенос невозможен.

Ранее СМИ сообщили о том, что ряд российских компаний обратился в Минкульт с соответствующей просьбой о переносе сроков премьерных показов.

Лента "Мстители. Финал", о которой идет речь, повествует о новых приключениях команды супергероев и их решающей битве с могущественным титаном Таносом.

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