Трейлер к мультфильму "Покемон. Детектив Пикачу" появился в сети

Канадский актер Райан Рейнольдс опубликовал новый тизер к фильму "Детектив Пикачу". Ролик не только анонсирует предстоящую ленту, но и знакомит зрителя с миром покемонов. Трейлер можно посмотреть в YouTube.
Сюжет нового мультфильма лихо закручен вокруг поисков пропавшего детектива-человека его сыном. Пикачу помогает мальчику в поисках отца и так, сам становится детективом. События происходят в городке Райм-Сити, где должен состояться масштабный покемон-фестиваль.
Райан Рейнольдс не только озвучивает в фильме одну из главных ролей, но и сам является большим поклонником мира покемонов. Широкому зрителю артист знаком по роли Дэдпула — героя из киновселенной Marvel.
За первые сутки трейлер нового мультфильма собрал более 1,8 миллионов просмотров. В России премьера "Детектива Пикачу" намечена на 16 мая текущего года.
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