Железное кольцо декабриста ушло с аукциона за 6 млн рублей

Кольцо, принадлежавшее декабристу Евгению Оболенскому, продано на московском аукционе. Начальная цена лота составляла 2,5 млн рублей, в процессе торгов она выросла до 6 млн рублей.
Железное кольцо было сделано из кандалов, которые носили декабристы в ссылке. Идея заказать такие кольца, после того, как в 1828 году участникам декабрьского восстания разрешили снять кандалы, принадлежала Николаю и Михаилу Бестужевым.
Всего историкам известно около 20 подобных колец, почти все они находятся в государственных музейных собраниях. На открытый аукцион такой артефакт был выставлен впервые.
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