Минкомсвязь предлагает изменить критерии возрастных ограничений для кино

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин выступил с инициативой уточнить критерии присвоения кинофильмам возрастных ограничений.
"У нас сами по себе критерии присвоения возрастного рейтинга крайне непонятны и крайне размыты. Есть фильмы которые 18+ и которые смотреть можно, поэтому это вообще не является показателям. Это та тема, которую нам с Минкультом явно предстоит пересматривать", — отметил заместитель министра в своем выступлении на Форуме безопасного интернета.
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