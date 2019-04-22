Минкомсвязь предлагает изменить критерии возрастных ограничений для кино

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин выступил с инициативой уточнить критерии присвоения кинофильмам возрастных ограничений.



Роскомнадзор предложил ввести возрастные ограничения 1+ и 3+ / Новости от 06.12.2018 10:59

"У нас сами по себе критерии присвоения возрастного рейтинга крайне непонятны и крайне размыты. Есть фильмы которые 18+ и которые смотреть можно, поэтому это вообще не является показателям. Это та тема, которую нам с Минкультом явно предстоит пересматривать", — отметил заместитель министра в своем выступлении на Форуме безопасного интернета.