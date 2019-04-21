Создатели "Великолепного века" планируют снять совместный с Россией фильм

Создатели турецкого сериала "Великолепный век" планируют снять совместную российско-турецкую историческую картину.



«Сценаристов нет» — Антон Хабаров о том, почему в России так мало хорошего кино / Новости от 09.10.2018 16:35

Как рассказал в интервью агентству "РИА Новости" продюсер сериала Тимур Савджи, турецкие режиссеры уже обсуждают этот вопрос непосредственно с российскими компаниями.

"Конечно. Мы уже с некоторыми российскими компаниями это обсуждаем, думаем о какой-то совместной работе. Мы думаем об исторической картине", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли его компания создать общий с Россией проект.

Он отказался раскрывать детали переговоров, однако заверил, что фильм будут показывать как на турецком, так и на российской телевидении. "И его мы будем стараться презентовать на мировом рынке", - уточнил продюсер.