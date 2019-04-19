Netflix тестирует кнопку "Случайный эпизод"

Американская развлекательная компания Netflix тестирует кнопку "Случайный эпизод".



Лучшие новые фильмы и сериалы Netflix в 2018 году.

Об этом сообщает новостной портал Android Police.

Кнопка, сообщают авторы материала, находится там, где обычно расположен ярлык следующей серии.

Пока остается неизвестным, будет ли эта функция доступна всем или же ее запустили в тестовом режиме.

Подобная функция подойдет для тех сериалов, сообщает новостной портал, эпизоды которого никак не связаны между собой. Например, указывают авторы материала, таких, как "Черное зеркало".