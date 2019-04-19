Американская развлекательная компания Netflix тестирует кнопку "Случайный эпизод".
Об этом сообщает новостной портал Android Police.
Кнопка, сообщают авторы материала, находится там, где обычно расположен ярлык следующей серии.
Пока остается неизвестным, будет ли эта функция доступна всем или же ее запустили в тестовом режиме.
Подобная функция подойдет для тех сериалов, сообщает новостной портал, эпизоды которого никак не связаны между собой. Например, указывают авторы материала, таких, как "Черное зеркало".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.