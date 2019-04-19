Телеканал HBO попросил Трампа не использовать "Игру престолов" в политических целях

Телеканал НВО обратился к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с просьбой не использовать сериал "Игра престолов" в политических целях.



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"Хотя мы и можем понять повышенный интерес к "Игре престолов" сейчас, когда начался последний сезон, но мы предпочитаем, что нашу интеллектуальную собственность не использовали в политических целях", - приводит агентство Bloomberg заявление представителей телеканала.

Накануне американский лидер опубликован на своей странице в Twitter картинку, стилизованную под постеры к "Игре престолов". Изображение с надписью "Игра окончено" содержит небольшую подпись, посвященную политическим противникам Трампа: "Для ненавистников и левых радикальных демократов. Никакого сговора. Никакого воспрепятствования правосудию".

Картинка была размещена на официальном аккаунте президента США сразу после пресс-конференции генерального прокурора Барра, который объявил итоги двухлетнего расследования специального прокурора Роберта Мюллера, не обнаружившего сговора Трампа с Россией.

Телеканал НВО не первый раз делает подобные заявления, адресованные президенту США. В прошлый раз Трамп опубликовал стилизованную картинку с надписью "Санкции близко" в преддверии введения новых санкций против Ирана в 2018 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по итогам доклада Мюллера, Дональд Трамп не был в сговоре с Российской Федерации во время американских выборов 2016 года.

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