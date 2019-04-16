Пожарные предотвратили обрушение Нотр-Дама за считанные минуты до возможной трагедии

Пожарные рискнули жизнью и вошли внутрь собора, чтобы потушить огонь и предотвратить обрушение Нотр-Дама. Об этом журналистам рассказал государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.



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По его словам, если бы пожарная служба Парижа не пошла на такой опасный поступок, то уже через 20-30 минут Собор Парижской Богоматери мог обрушиться. Самым опасным было возгорание в районе башен, именно оно могло повлечь обрушение здания.

Нуньез также сообщил, что последующие 48 часов будут проводиться работы по обеспечению безопасности собора. Только спустя двое суток в него смогут войти работники культуры, чтобы оценить ущерб.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с председателем Правления Гильдии храмоздателей, заслуженным архитектором России Андреем Анисимовым, который рассказал, что Нотр-Дам навсегда лишился своего шпиля.

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