Кассиры смогут требовать паспорт для пропуска на фильмы "18+"

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому билеты в кино и книги будут продаваться по паспорту. Кассиры кинотеатров и продавцы книжных магазинов теперь вправе требовать паспорт для продажи продукции помеченной как "18+".
Более того, принятый закон запрещает кассирам кинотеатров пускать на фильмы "18+" людей, которые не достигли совершеннолетнего возраста. То же касается и продавцов книг, которым предписано не продавать книги помеченные ограничением "18+" лицам, которые не достигли этого возраста.
Также закон расширяет список информации, запрещенной для продажи детям. Теперь в этот перечень добавилась информация, либо изображения с описанием сексуального насилия.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором рассказывалось о том, почему закон о маркировке "18+" оказался неэффективен. Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров назвал маркировку "формальностью", а Станислав Говорухин призвал "не морочить голову себе и людям этими отметками".
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