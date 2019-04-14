Картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" посчитали подделкой

Знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", признанная самым дорогим произведением искусства в истории, может оказаться подделкой. К такому выводу пришел искусствовед Бен Льюис в статье для издания The New York Post.
По его мнению, Национальная галерея в Лондоне сознательно ввела в заблуждение участников торгов по продаже картины в 2017 году. Работники галереи скрыли тот факт, что группа экспертов не смогла единодушно признать данную работу подлинной. Таким образом, подчеркивает искусствовед, настоящая стоимость работы, проданной за рекордную сумму в 450 миллионов долларов, может оказаться всего 1200 долларов.
В материале отмечается, что мнения пяти оценщиков картины разделились. Двое из них назвали работу подлинником, еще двое затруднились однозначно высказаться по этому поводу, один из экспертов усомнился в подлинности произведения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что картина "Спаситель мира" была продана в 2017 году на аукционе за 400 миллионов долларов. С учетом всех налоговых сборов сумма сделки превысила 450 миллионов долларов. Покупателем стал саудовский принц Аль Сауд. Предыдущим владельцем картины являлся российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
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