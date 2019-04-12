"Мы все из одной глины": для людей с особенностями и без

25 апреля на Большой сцене Государственного Кремлевского Дворца покажут необычный спектакль под названием "Мы все из одной глины".

Это спектакль про общечеловеческие ценности, про совершенную любовь, которая помогает прозреть закрытым сердцам и начать оказывать помощь людям в сложных ситуациях и проявлять внимание к людям с особенностями.

Это история о том, что, если даже у вас ничего видимого нет, а есть только невидимое: любовь, дружба и преданность, — не нужно бояться начинать великое и доброе дело, потому что небо открывается тем, кто верит в лучшее, объединяет вокруг себя друзей и идет вперед.

В этом необычном музыкальном спектакле принимают участие звезды российской и зарубежной эстрады, общественные и политический деятели, которые в Год театра решили выступить на сцене в неожиданных амплуа: Эдвард Радзинский, Лариса Долина, Никас Сафронов, Ирина Горбачева, Валерий Яременко, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова, Илья Резник, одна из ярчайших звезд итальянской сцены Никола Конджу и многие другие вместе с ребятами с особенностями сыграют сказку и себе, и о нас.

Организатор спектакля — фонд "Мы все из одной глины".

Ссылка: https://kremlinpalace.org/events/spektakl-my-vse-iz-odnoy-gliny-1