Минкульт Украины назвал Чайковского и Репина украинцами

Министерство культуры Украины обозначило известного художника Илью Репина и композитора с мировым признанием Петра Чайковского украинскими деятелями культуры.
Об этом сообщило издание "Страна.ua". Министр культуры Украины Евгений Нищук презентовал промо-ролик проекта "Маленькие города — большие впечатления" украинскому правительству. В ролике говорилось, что "Репин — украинский художник", а также "Свои главные произведения Петр Чайковский написал на Украине".
Проект "Маленькие города — большие впечатления" должен обратить внимание сообществе не небольшие украинские города, которые богаты своими культурными традициями. Такие города могут стать самостоятельными культурными центрами.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с историком, археологом, доктором исторических наук и специалистом по истории Средних веков Владимиром Петрухиным, который пояснил, почему история ничему не учит украинцев.
Фото: Портрет Ильи Репина. Художник Валентин Серов
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