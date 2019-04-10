"Венеция в снегу": вспомнить все о любви

12,13 и 17 апреля на экспериментальной сцене Театра Армии премьера — Спектакль "Венеция в снегу" (комедия, 16+).
Из чего может сложиться комедийная ситуация? Из чего угодно — от плохого настроения вашей спутницы до желания разыграть друзей! Все началось со случайной встречи на улице двух старых приятелей Пьера и Кристофа. Договорились устроить вечеринку вчетвером — каждый придет со своей подружкой.
Веселье сначала никак не задалось — Патрисия, девушка Кристофа, непонятно на что разозлилась, надула губки и не желала ни с кем общаться. Пьер с Натали увлечены своей любовью и постоянно целуются. Кто из них и почему решил, что Патрисия иностранка, уже и неважно, ведь именно с этого момента началось полное безумие. Новоиспеченная "иностранка" все глубже вживается в свою роль. Кристоф, чтобы подругу не разоблачили, старательно ей подыгрывает. Клубок веселой лжи закручивается все плотнее, на театральных подмостках и в зале царит атмосфера легкости французской комедии.
"Венеция в снегу" — это постановка о любви, о той силе и энергии, которую она в себе несет. Спектакль о женственности и мужественности, о том, что наша сила — в том, чтобы быть самими собой, а не становиться средним полом. Ходить на свидания, а не прятаться в мессенджерах. Спектакль о той забытой, возможно, никогда не испытанной нынешней молодежью, романтике, ради которой стоит делать милые глупости — влезть в окно к любимой, носить ей каждый день полевые цветы в знак своей нежной любви, не стесняться целовать в ушко и шептать ласковые слова.
Режиссер — Татьяна Морозова.
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