В Московском театре мюзикла в июне "Сны Босха"

"Сны Босха" театра-цирка "7 пальцев" (Канада) в Московском театре мюзикла 6-16 июня 2019 года.

Подаривший нам спектакли "Следы", "Кухня" и "Пассажиры" всемирно известный театр-цирк "7 пальцев" (Канада) покажет в Москве свою самую нашумевшую постановку, вдохновленную картинами голландского живописца Иеронима Босха.

"Несчастен тот, кто повторяет открытия других, а сам не может придумать ничего нового", — на время работы над спектаклем "Сны Босха" это высказывание художника стало девизом "7 пальцев", создавших ни на что не похожее действо, завораживающее ощущением тайны и откровения. 25 персонажей, изощренные маски, потрясающая анимация и удивительная пластика цирковых артистов на полтора часа оживляют картины Иеронима Босха и делают зрителя частью его вселенной.

"Не могу представить себе более подходящего жанра для одушевления картин Босха, чем современный цирк! — отмечает автор идеи и режиссер Сэмюэль Тетро. — Фантастическая природа и странные летающие существа, люди с их низменными страстями и божественной тягой к свету прямо просятся на театральную сцену, чтобы воплотиться в пластике концептуальной хореографии и акробатики".

"Если бы Босх жил в наше время, — уверен видеограф и сценограф Анж Потье, — он был бы непревзойденным кинорежиссером. В его работах натурализм и повседневная реальность сосуществуют с вымышленными чудовищами, священным огнем, взрывами и другими "спецэффектами". На нашем спектакле зрители почувствуют, как их то вовлекают в картины Босха, то снова отдаляют от них".

Премьера спектакля "Сны Босха" была приурочена к 500-летию со дня смерти художника, которое отмечалось в 2016 году. Постановка получила восторженную прессу и была признана одним из самых зрелищных проектов "7 пальцев".

"Божественное шоу. Здесь красота и бесконечная идиллия, блестящая акробатика и потрясающая элегантность", — Information.

"Потрясающий визуальный ряд: красота и вдохновение во всем!" — Frederiksborgs Amtsavis.

"Восхитительное переживание, которое должен испытать зритель всех возрастов: волшебная смесь сказочных образов и чувственного мастерства", — Teatre1.

"Никогда прежде видео-анимация не использовалась на сцене так мощно!" — Out & About.

Билеты на сайте www.мюзикл.рф, 16+

Театр-цирк "7 пальцев" (The 7 fingers, Канада)

В 2002 г. семь артистов собрались вместе и назвали себя "7 пальцев". 17 лет совместной работы — 17 лет роста и развития: каждый год приносил новые проекты, из каждого проекта рождались новые идеи.

Проекты "7 пальцев", так же как их артисты, не похожи друг на друга: собственные спектакли, бродвейские шоу, совместные работы с другими коллективами и компаниями, управление проектами, создание эксклюзивных мероприятий, постановка номеров для олимпийских церемоний, работа на телевидении, спектакли с участием зрителей и многое другое. Каждая из этих работ выдает особый почерк "7 пальцев". Одним из знаковых проектов, в постановке которого принял участие канадский коллектив, стала восстановленная версия бродвейского мюзикла Pippin: в 2013 году спектакль выиграл в четырех из десяти номинаций главной американской театральной премии TONY (в том числе, за выдающуюся режиссуру и как лучший восстановленный мюзикл). Ежегодно по всему миру идет более 500 спектаклей коллектива. Для России "7 пальцев" открыл театральный продюсер, лауреат премии Правительства РФ Давид Смелянский, выступивший организатором гастролей труппы в Москве.

В 2014 году "7 пальцев" приняли участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Московский театр мюзикла

Первый и единственный театр в России, посвященный жанру мюзикла, находится в самом центре Москвы — на Пушкинской площади.

В репертуаре театра — музыкальное ревю "Жизнь прекрасна!", рок-опера "Преступление и наказание" Эдуарда Артемьева, мюзиклы "Принцесса цирка" Имре Кальмана и "Всё о Золушке" Раймонда Паулса, детский мюзикл "Чудеса и куралесы" Владимира Баскина и спектакль на пределе физических возможностей "РЕВЕРС".

Здесь проходят сольные концерты и спектакли популярных артистов — Максима Леонидова, Нани Брегвадзе, Сергея Мазаева, Полада Бюль-бюль Оглы, Константина Хабенского, Михаила Ефремова, Дмитрия Нагиева, Александра Лазарева, Юрия Башмета и др. В 2014 году в Театре мюзикла состоялся творческий вечер композитора Раймонда Паулса.

В 2013 и 2015 годах в театре прошли гастроли всемирно известного театра-цирка из Канады "7 пальцев" (The 7 Fingers). В 2016 году "7 пальцев" приняли участие в постановке мюзикла "Принцесса цирка", а в начале 2019 года коллектив доверил Театру мюзикла проведение мировой премьеры спектакля "Пассажиры"

Также театр осуществляет музыкальные проекты совместно с телеканалом "Культура" — в их числе вечера, посвященные творчеству Людмилы Гурченко, Эдит Пиаф, Фрэнка Синатры, концерт-биография В. П. Соловьева-Седого.

Художественный руководитель Театра мюзикла — Михаил Швыдкой, генеральный продюсер — Давид Смелянский, генеральный директор — Александр Новиков.