Основатель SpaceX выпустил первую рэп-композицию

Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте ссылку на рэп-композицию, которую он посвятил недавнему инциденту с убийством самца гориллы в зоопарке. Несмотря на то, что голос Маска был изменен, пользователи соцсети сразу же идентифицировали его.
Трек размещен на портале SoundCloud от имени лейбла Emo G Records. По сообщению издания The Hollywood Reporter, композицию спродюсировал продюсер девушки Илона Маска — поп-исполнительницы Граймс.
В тексте композиции Макс рассказывает об инциденте в зоопарке Цинцинатти, который произошел несколько лет назад. Неизвестным образом в клетку к 17-летней горилле по имени Харамбе попал маленький ребенок. Горилла схватила его и отказалась отдавать сотрудникам зоопарка. Тогда им пришлось застрелить Харамбе, чтобы забрать у него ребенка, который не пострадал.
В американском сегменте интернета эта история приобрела большой резонанс. Защитники животных осуждали действия сотрудников зоопарка.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала реакцию Илона Маска в твиттере на публикацию украинских журналистов, которая содержала фотографию с машиной Tesla в поселке "Марс".
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