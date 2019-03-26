Минкульт запретил артистам театров летать бизнес-классом за государственный счет

Министерство культуры Российской Федерации серьезно изменило условия поддержки гастролей государственных театров.
Так, российское ведомство, например, запретило артистам летать на спектакли бизнес-классом за государственный счет. Примечательно, что нововведение коснется не всех — так, народные артисты и художественные руководители будут по-прежнему летать на гастроли с максимальным комфортом.
Также Минкульт РФ изменил условия оплаты расходов на организацию гастролей театров. Теперь размеры гонорара за показ спектакля будут четко оговариваться для разных театров. Например, для артистов Большого театра сумма выплаты за показ спектакля составит не более 60% от суммы валового сбора. Ранее же, отметим, размер гонорара варьировался в пределах 35-70% от валового сбора.
Ожидается, что изменения, инициированные Министерством культуры Российской Федерации, вступят в силу до конца текущего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Леонид Ярмольник, известный советский и российский актер театра и кино, резко высказался по поводу званий "Заслуженный артист России" и "Народный артист России".
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