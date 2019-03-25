Театр Российской Армии: Людмила Чурсина в "Элинор и ее мужчины"

29 марта в 19:00 на Малой сцене Театра Российской Армии спектакль "Элинор и ее мужчины" (трагифарс в двух действиях, 16+).

События разворачиваются в 1181 году в замке Шинон, в канун Рождества. Король Англии Генрих II встречается со своей женой Элинор Аквитанской, которую он десять лет держит в заточении за участие в заговоре, чтобы решить вопрос о престолонаследии. С ними находятся трое их сыновей, претендентов на престол, а также король Франции Филипп II и принцесса Элис, которая должна стать невестой наследника престола, но уже стала любовницей короля Генриха. Королева Элинор находится в сложных отношениях любви и ненависти со своим мужем, продвигает своего сына Ричарда и мечтает вернуть себе свободу. Кипят шекспировские страсти.

Заслуженный артист России Игорь Марченко:

"Это рождественская история одной королевской семьи, которая собирается вместе, чтобы решить свои наследственные проблемы. Борьба Элинор (королевы, женщины и матери) за сохранение мира в семье и государстве ради примирения сыновей в их распрях за трон и за внимание и любовь своего царственного супруга. Она бьется за своих мужчин, потому что любит их, а ведь только настоящая и искренняя любовь способна объединить кровных врагов и спасти мир. В любой семье, и в королевской, и в обычной, если существует ЛЮБОВЬ, то она может излечить все болезни, и внутренние, и внешние. Роль Элинор исполняет народная артистка СССР великолепная Людмила Алексеевна Чурсина".

Фотограф: Валерий Седельников