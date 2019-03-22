Депутаты Госдумы предлагают упразднить все возрастные маркировки, кроме "18+"

Комитет Государственной думы по культуре готовит поправки в законодательство, которые упразднят возрастные ограничения на культурные продукты. В частности это касается книг, музыки, кино, видеоигр и других видов искусства. Парламентарии хотят оставить только маркировку "18+".

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пояснила, что в законодательстве пока нет такого термина, как "произведение искусства". Поэтому государство не может регулировать это направление. Однако уже в ближайшем будущем недочеты в законодательных актах будут исправлены. Об этом Ямпольская сообщила на слушаниях, посвященных обсуждению концепции проекта закона "О культуре".

Инициативу Елены Ямпольской поддержала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, которая также присутствовала на слушаниях. Она привела в пример ситуацию, произошедшую в библиотеке. По ее словам, ребенку не смогли выдать книгу "Сын полка", так как издатель нанес на нее маркировку "16+".

"У библиотекаря не было выхода. Она руководствовалась 436-м федеральным законом, который в данном случае был совсем не к месту. И такая ситуация наблюдается не только в библиотеках", — пояснила Мария Веденяпина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин отменил возрастной ценз в объявлениях о работе. Желаемые возрастные рамки, а также пол, семейное положение, национальность и еще ряд критериев больше нельзя указывать в объявлениях о работе.

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