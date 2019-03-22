Сергей Шнуров в Госдуме предложил "разогнать Минкульт"

Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
В Госдуму Сергей Шнуров пришел на слушания, посвященные законопроекту "О культуре". Непосредственно перед собранием он поговорил с представителями средств массовой информации, заявив, что Министерство культуры РФ необходимо "разогнать". Ни в одной стране мира, сетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства. Минкульт, объявил музыкант, как и прочие политики, "далеки от народа", в отличии от него.
Также Шнуров назвал слушания "шоу" и заявил, что если оно будет скучным, то он больше на такие мероприятия не явится.
Напомним, что законопроект "О культуре" регламентирует новый порядок увольнений и назначений руководителей культурных учреждений, а также прописывает особенности культурной деятельности в разных областях. Также законопроект содержит в себе концепцию идеи о том, что источником культуры в стране является народ.
Примечательно, что помимо Сергея Шнурова на слушания в Госдуму РФ пришли лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич и режиссер Карен Шахназаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что политики Литвы намерены запретить российскому певцу и музыканту Григорию Лепсу въезд на территорию страны. Так, официальный Вильнюс уверен, что Лепс плотно связан с русской мафией и его концерты в Литве серьезно угрожают безопасности республики.
Фото: instagram. com/shnurovs.
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