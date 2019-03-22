Первый зампред комитета по культуре Госдумы назвал актера Панина «сумасшедшим»

Кинорежиссер и первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы Владимир Бортко остро отреагировал на критику России со стороны актера Алексея Панина. Бортко назвал актера "сумасшедшим".
Напомним, ранее российский актер Алексей Панин заявлял, что ему не хочется возвращаться в Россию, поскольку это единственная страна в мире, которая ассоциируется у него с Северной Кореей.
Владимир Бортко в эфире телеканала НСН назвал Панина "сумасшедшим", так как несмотря на свои провокационные заявления, актер находится в России. Бортко добавил, что общественности следует не обращать внимания на Панина, как на "больного человека".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о неординарных заявлениях российского актера Алексея Панина. Недавно он заявил, что хочет стать женщиной.
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