Вот тебе, зритель, и "ШифрИнов день"!

25 марта 2019 года в Московском театре мюзикла состоится большой концерт Ефима Шифрина.
"Сказать откровенно, мы не очень-то сильно напряглись, придумывая название для программы, — говорит артист. — А чего далеко ходить. Во-первых, 25 марта — мой день рождения, который я решил провести на рабочем месте — в любимом Театре мюзикла. А, во-вторых, в этом году исполняется 40 лет, как я выхожу на сцену. А это лучший повод, чтобы встретиться со зрителем, вспомнить лучшее и любимое и удивить чем-то новым".
Широкому зрителю Ефим Шифрин известен по своим эстрадным миниатюрам и театральным работам с известными режиссерами Андреем Кончаловским, Владимиром Мирзоевым, Романом Виктюком, Михаилом Козаковым и многими другими. Также Ефим Шифрин — автор книг "Течет река Лета", "Личное дело Ефима Шифрина", "Театр имени меня" и др. Сегодня огромной популярностью пользуются ироничные и жизненные заметки его лирического героя по прозвищу Котельник, которые Шифрин публикует в своих социальных сетях.
В программу "ШифрИнов день" войдут номера из мюзиклов, эстрадные монологи, песни Джо Дассена, Марка Минкова и других российских и зарубежных композиторов, а также стихи Иосифа Бродского, Михаила Кузмина и Владимира Набокова. Кроме того, Ефим Шифрин обещает много общаться со зрителями и ответить на все вопросы из зала.
В роли конферансье концерта выступит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.
"ШифрИнов день"
Концерт Ефима Шифрина
25 марта 2019 г., 19:00
Билеты на сайте www.мюзикл.рф и по телефону +7(495)784-6300
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