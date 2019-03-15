Министр культуры объяснил, почему за рубежом "боятся русского кино"

Владимир Мединский считает, что мировые страны запрещают российские фильмы из-за национальных ценностей, которые показываются в кинолентах. Об этом министр культуры России рассказал а правительственном совете по развитию кинематографии под председательством главы правительства России Дмитрия Медведева.
В качестве примера Мединский привел нашумевший фильм "Движение вверх". По его словам, картину пытались запретить в США, но в итоге "сильно ограничили". Подобные намерения были и на Украине, где также пытались снять фильм с проката.
"Они боятся наших фильмов, наших ценностей, которые мы не стесняемся демонстрировать. Нужно наше кино продвигать за рубеж, показывая, что мы едины с кинопроизводственной сферой", — заявил Мединский.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как украинские "активисты" срывали кинопоказы российского фильма "Т-34" в США.
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