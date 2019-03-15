Министр культуры объяснил, почему за рубежом "боятся русского кино"

Владимир Мединский считает, что мировые страны запрещают российские фильмы из-за национальных ценностей, которые показываются в кинолентах. Об этом министр культуры России рассказал а правительственном совете по развитию кинематографии под председательством главы правительства России Дмитрия Медведева.

В качестве примера Мединский привел нашумевший фильм "Движение вверх". По его словам, картину пытались запретить в США, но в итоге "сильно ограничили". Подобные намерения были и на Украине, где также пытались снять фильм с проката.

"Они боятся наших фильмов, наших ценностей, которые мы не стесняемся демонстрировать. Нужно наше кино продвигать за рубеж, показывая, что мы едины с кинопроизводственной сферой", — заявил Мединский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как украинские "активисты" срывали кинопоказы российского фильма "Т-34" в США.

Читайте также:

В соцсетях обсуждают срыв показа фильма "Т-34" в США