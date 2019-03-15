В Индии снимут ремейк фильма "Форрест Гамп"

Издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что индийская киностудия Aamir Khan Films выкупила права на фильм "Форрест Гамп" у Paramount для создания ремейка киноленты.

Главную роль в новом фильме сыграет владелец студии и популярный индийский актер Аамир Кхан. Старт съемок намечен на октябрь 2019 года. Режиссером картины назначен Адваит Чандан.

"Мы выкупили права на фильм у Paramount, поскольку я всегда любил "Форрест Гампа". Мне очень нравится сценарий и история. Это очень добрый фильм, который поднимает настроение и позволяет забыть о своих проблемах. Фильм для всей семьи", — рассказал журналистам Аамир Кхан.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о судьбе тех, кто был задействован в создании культовой кинокартины "Форрест Гамп". На самом деле, в экранизации книги главного персонажа изобразили непохожим на своего литературного прототипа. Примечательно то, что со сценаристом фильма вели переговоры о создании продолжения фильма.

Читайте также:

"Форрест Гамп": продолжения не последует?