Минкульт выяснит у грузинского хореографа его мнение о Крыме

Министр культуры России Владимир Мединский поручил проверить информацию о высказываниях руководителя "Королевского национального балета Грузии" относительно Крыма. Как сообщала "Правда.Ру", коллектив планирует показать свое шоу на сцене Государственного Кремлевского Дворца 10 апреля.

Мединского заинтересовали слова хореографа Гелы Поцхишвили, назвавшего россиян "оккупантами" и заявившего, что труппа едет в Москву "не развлекать кого-то, а чтобы продемонстрировать, что нас не сломят".

"Давайте сначала проверим, что там было и как", — ответил Мединский на просьбу журналистов отреагировать на заявления хореографа.

Коллектив активно гастролирует по России. В ноябре прошлого года он выступил в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Уфе, Самаре и Саратове. Тогда никаких скандалов, связанных с политическими заявлениями артистов не возникало.

Другой знаменитый грузинский такцевальный коллектив — ансамбль Сухившили, после 2014 года от поездок в Россию воздерживается, прямо увязывая это с неприятием крымских событий.

Источник фото: Официальный сайт Государственного Кремлевского Дворца

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