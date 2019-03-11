Российские старообрядцы нашли первоисточник "Повести временных лет"

Российские старообрядцы обнаружили в архивах труд "Русский летописец". Они утверждают, что именно на его основе была написана легендарная "Повесть временных лет".

В "Русском летописце", указывают староверы, описывается история древней Руси. Этот труд они считают более цельным и правдивым, нежели "Повесть временных лет".

Так, указывают российские старообрядцы, в "Повести временных лет" опущено подавляющее большинство событий истории древней Руси вплоть до завоевания Киева князем Олегом. "Русский летописец" же, убеждены они, разрешает целый ряд ошибок и недочетов летописи, ставшей его наследницей.

Отметим, что в данный момент найденный старообрядцами труд уже оцифрован и готовится к публикации.

Напомним, что легендарная "Повесть временных лет", или, как ее еще часто называют, "Первоначальная летопись" или "Несторова летопись", является наиболее ранним из дошедших до нас древнерусских летописных сводов начала XII века.

Примечательно, что историческую достоверность "Повести временных лет" многие современные историки действительно ставят под сомнение. Но одним из первых критиков летописи считается знаменитый отечественный историк Николай Карамзин, автор "Истории государства Российского".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что знаменитый французский фармацевт и алхимик Мишель де Нострдам, известный также как Нострадамус, предрек гибель половины человечества в 2019 году. Сотни и тысячи фаталистов со всего мира склонны верить ученому — ведь, утверждают они, одно его пророчество в этом году уже сбылось.

Фото: летопись "Повесть временных лет".

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