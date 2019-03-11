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Театр Армии: Лариса Голубкина в "Ма-Муре"

Культура » Театр » Драматический

12 и 31 марта на большой сцене Театра Российской Армии спектакль "Ма-Муре".

В маленьком французском провинциальном городке царит предпраздничная суета: грядет день рождения старейшей жительницы этого городка — Ма-Мурэ, ей исполняется 106 лет. На празднование собираются именитые гости и весь огромный клан Мурэ, который надеется хорошо заработать на бабушке. Но их корыстные планы рушатся, когда в город приезжает цирк, да и Ма-Мурэ оказывается не той полоумной старушкой, к которой они привыкли. Веселый и бунтующий человеческий дух оказывается сильнее любого зла.

Жан Сарман написал пьесу "Ма-Мурэ" в 1941 году в осажденном фашистами Париже.

Народный артист России Николай Лазарев:

"Красивая и романтическая пьеса Жана Сармана "Ма-Муре" в постановке Бориса Морозова с Ларисой Голубкиной в главной роли — событие в нашем театре! История женщины, которая до глубокой старости жила своим сердцем, влюбленностью и желанием бороться с любыми мешающими счастью правилами, легла в основу сюжета.

Подумать только, прославленная актриса театра и кино, любимая нами Шурочка из "Гусарской баллады" не поет, а играет возрастную роль полную драматических сцен, страстных монологов и откровенных признаний! Эта задумка, несомненно, удалась и режиссеру, и великолепной Ларисе Голубкиной. Получился очень изящный, трогательный и даже в чем-то французский спектакль с настоящим провинциальным городком на Большой сцене Театра Армии! Яркие и запоминающиеся персонажи, детский хор нашей театральной студии, великолепные костюмы и прекрасная музыка — всего этого вполне достаточно, чтобы рекомендовать нашим зрителям посвятить вечер этому спектаклю".

Фотограф: Мария Громова

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