Виктор Сухоруков подверг критике съемки фильма "Брат-3"

Советский и российский актер, народный артист России Виктор Сухоруков поделился своим мнением по поводу съемок продолжения легендарной дилогии Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2".
Виктор Сухоруков, что примечательно, подверг резкой критике анонсированное продолжение культовых фильмов. Соответствующее заявление он сделал в интервью средствам массовой информации.
Так, признался знаменитый актер, ему "даже слышать не хочется об этом". "Этих продолжателей", заявил Виктор Сухоруков, он также знать не желает. Советский и российский актер подчеркнул, что не будет принимать участие в съемках фильма "Брат-3" — то. По словам Сухорукова, создатели новой киноленты и не связывались с ним с предложением принять участие в съемках.
Отметим, что снимать продолжение культовых фильмов намерен российский шоумен и музыкант Стас Барецкий. Он пообещал, что фильм "Брат-3" будет "бомбой". Виктор Сухоруков же к намерениям Барецкого относится, мягко говоря, скептически. Актер считает, что Барецкому стоит "не кино снимать, а дома моделей в тюрьме открывать".
Напомним, что советский и российский актер Виктор Сухоруков сыграл одну из главных ролей в дилогии Алексея Балабанова. Сухорукову досталась роль Виктора Багрова, родного брата главного героя фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилы Багрова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Стас Барецкий рассказал, кто сыграет главную роль в фильме "Брат-3". Так, шоумен считает, что с этим справится Кирилл "Руки-Базуки", или, как его еще называют, "Синтоловый качок".
Фото: кадр из фильма "Брат".
Читайте также:
На Украине запретили фильм "Брат-2".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что кенийский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение.
Документ запрещает американскому правительству признавать регион частью России.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.