Виктор Сухоруков подверг критике съемки фильма "Брат-3"

Советский и российский актер, народный артист России Виктор Сухоруков поделился своим мнением по поводу съемок продолжения легендарной дилогии Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2".

Виктор Сухоруков, что примечательно, подверг резкой критике анонсированное продолжение культовых фильмов. Соответствующее заявление он сделал в интервью средствам массовой информации.

Так, признался знаменитый актер, ему "даже слышать не хочется об этом". "Этих продолжателей", заявил Виктор Сухоруков, он также знать не желает. Советский и российский актер подчеркнул, что не будет принимать участие в съемках фильма "Брат-3" — то. По словам Сухорукова, создатели новой киноленты и не связывались с ним с предложением принять участие в съемках.

Отметим, что снимать продолжение культовых фильмов намерен российский шоумен и музыкант Стас Барецкий. Он пообещал, что фильм "Брат-3" будет "бомбой". Виктор Сухоруков же к намерениям Барецкого относится, мягко говоря, скептически. Актер считает, что Барецкому стоит "не кино снимать, а дома моделей в тюрьме открывать".

Напомним, что советский и российский актер Виктор Сухоруков сыграл одну из главных ролей в дилогии Алексея Балабанова. Сухорукову досталась роль Виктора Багрова, родного брата главного героя фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилы Багрова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Стас Барецкий рассказал, кто сыграет главную роль в фильме "Брат-3". Так, шоумен считает, что с этим справится Кирилл "Руки-Базуки", или, как его еще называют, "Синтоловый качок".

Фото: кадр из фильма "Брат".

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