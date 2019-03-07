Стас Барецкий рассказал, кто сыграет главную роль в "Брате-3"

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий рассказал, кто исполнит одну из главных ролей в фильме "Брат-3".

Об этом сообщает российское информационное агентство "Национальная служба новостей".

Так, заявил Стас Барецкий, главную роль в продолжении легендарного фильма сыграет Кирилл "Руки-Базуки", или, как его еще называют, "Синтоловый качок". Молодой человек, напомним, прославился тем, что публиковал в сети Интернет результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы парня раздулись до объёма в 60 сантиметров.

Фильм "Брат-3", пообещал Стас Барецкий, будет "бомбой".

Напомним, что фильм "Брат" режиссера Алексея Балабанова вышел в 1997 году. Криминальная кинолента, отметим, сыскала большую славу в постсоветской России. На волне популярности первой части Алексей Балабанов в 2000 году снял продолжение — фильм "Брат-2".

Отметим, что Стас Барецкий уже якобы приступил к созданию "Брата-3". Примечательно, что Сергей Бодров-старший, отец исполнителя главной роли в фильмах "Брат" и "Брат-2" Сергея Бодрова, раскритиковал идею российского музыканта и шоумена.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американская корпорация SpaceX отправит на Международную космическую станцию манекен главной героини культового научно-фантастического фильма "Чужой".

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