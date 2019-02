"РЕВЕРС": 15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход?

Спектакль на пределе физических возможностей "РЕВЕРС" отметил свой первый день рождения.

За год постановка, которая стала сенсацией прошлого театрального сезона, успела стать обладателем театральной премии "Московского Комсомольца", открыть Дни российской культуры в Индии и побывать на гастролях в Калининградской области. В свой дайджест лучших событий постановку включила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

К началу весны спектакль пришел обновленным: в него добавили новую сцену и трюки, а также в труппу спектакля вошли новые актеры.

В сверхнасыщенном динамичном действе исполнители стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой, рассказывая зрителю историю о внешней и внутренней борьбе человека, его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Однако падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

Хореографию в спектакле "РЕВЕРС" поставила обладательница премии "Эмми" Дебра Браун (Канада), известная по работам для Cirque du Soleil, церемонии вручения премии "Оскар", голливудских блокбастеров ("Женщина-кошка", "Ван Хельсинг") и поп-звезд — Мадонны, Селин Дион, Бьорк, Шакиры и других.

Оригинальную музыку для постановки написал обладатель премии фестиваля независимого кино Sundance Миша Мищенко - представитель неоклассического направления, один из первопроходцев в переосмыслении жанров симфонической музыки.

В качестве художника по свету выступил Иоахим Барт (Германия), постоянный соавтор Петера Штайна, работавший над спектаклями для лучших оперных театров мира и Зальцбургского фестиваля.

Авторы идеи и режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина - выдающиеся представители современного циркового направления nouveau cirque. Уникальные номера, созданные Кольцовым, в том числе, для Cirque du Soleil, носят его имя; в Театре мюзикла он разработал акробатическую концепцию для мюзикла "Принцесса цирка" и является исполнителем трюка Мистера Икс. Как воздушная гимнастка Дрожжина выступала в самых знаменитых шоу в Италии, Франции, Португалии, Великобритании, Испании, была участницей режиссерской лаборатории Константина Богомолова, сотрудничает с Большим театром и "Гоголь центром".

"РЕВЕРС", 18+

Московский театр мюзикла (Пушкинская пл., 2).

Со 2 марта 2018 г.

Сайт: www.мюзикл.рф

Творческая группа

Андрей Кольцов, автор идеи, режиссер

Воспитанник школы ЦСКА. Мастер спорта по спортивной гимнастике. Лауреат международных конкурсов артистов цирка в Монте-Карло, Париже и Китае. Единственный в мире исполнитель уникальных трюков, впоследствии носящих его имя. Создатель и генеральный директор международного артистического агенства GigZone. С 1998 г. солист Cirque du Soleil. За годы работы артистом цирка выступал в качестве солиста на ведущих площадках мира — Madison Square Garden (Нью-Йорк), "Мonte Carlo Circus Festival" (Монако), Royal Albert Hall (Лондон), MGM Grand Casino and Resort (Лас-Вегас), O2 Arena (Лондон), Staples Center в (Лос-Анджелес). В качестве специального гостя принимал участие в концертах Андреа Бочелли в номере Time To Say Goodbye. Является автором акробатической концепции спектакля Театра мюзикла "Принцесса цирка", где также исполняет номер Мистера Икс.

Ирина Дрожжина, автор идеи, режиссер

Окончила спортивную детско-юношескую школу олимпийского резерва N41 "Москворечье" (мастер спорта по спортивной акробатике) и Московскую государственную академию физической культуры по специальностям "специалист по физической культуре и спорту" и "режиссер спортивных программ и праздников". Участвовала в актерской лаборатории Gogol School при "Гоголь-центре" и режиссерской лаборатории Константина Богомолова при МХТ им. А. П. Чехова. При поддержке Олимпийского комитета России проходила стажировку от московской школы танцев "Ассоль" по подготовке танцевально-акробатических программ в Филадельфии. Более шести лет была воздушной гимнасткой в компании "Росгосцирк", после чего стала тренером по воздушной гимнастике в Центре циркового искусства. Активно сотрудничала с Олимпийским комитетом России, в том числе, готовила артистов для спортивных праздников, выступала на XXVII Всемирной летней универсиаде в Казани. Принимала участие в церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани (воздушная гимнастка). Участвовала в телешоу Первого канала "Минута славы" и "Большие гонки" в Париже. Снималась в рекламе и музыкальных видеоклипах, а также в короткометражном фильме "Эвридика". Была артисткой в цирковых и ледовых шоу Variety (Италия, Испания, Португалия, Франция), Pirates (Испания), Stars on Ice, Sleeping Beauty в "Альберт-холле" (Великобритания). Как режиссер поставила цирковые шоу "Мастера улиц", Sunseat Circus и "Циркач", а также кабаре-шоу Pandora и театральный спектакль "Семь сестер". Является автором акробатической концепции в спектакле "Матри-Архат" Театра Луны. В качестве воздушной гимнастки участвует в спектакле Большого театра "Риголетто". Как актриса — в спектакле "Машина Мюллер" "Гоголь-центра". В Театре мюзикла играет в мюзикле "Принцесса цирка".

Дебра Браун, хореограф

Автор всемирно известных постановок и номеров на стыке хореографии и акробатики для цирковых, театральных и музыкальных шоу и премий, а также для видеоклипов и фильмов. Обладатель премии Боба Фосса за новаторство в хореографии и премии "Эмми" за хореографию номера Cirque du Soleil, подготовленного для церемонии вручения "Оскара". С 1987 г. сотрудничает с Cirque du Soleil. Как хореограф работала над шоу We Reinvent the Circus, Nouvelle Expérience, Saltimbanco, Mystere, Alegria, Quidam, "O", La Nouba, Corteo и Zarkana, а также над одним из номеров спектакля Zumanity. Среди ее проектов — международный фестиваль Cirque de Demain в Париже в 1990 году; мировая премьера оперы Джона Корильяно "Призрак Версаля" в постановке нью-йоркской Метрополитен-опера и оперный цикл "Кольцо Нибелунгов" Вагнера в постановке чикагской Лирической оперы. В 1994 г. в Торонто поставила балет Apogée, в котором были использованы батуты: в 1996 г. отрывки из него были показаны в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско на благотворительных концертах Passport в пользу больных СПИДом, которые вели Элизабет Тейлор и Мэджик Джонсон. В 1995 г. работала вместе с Лучано Паваротти над оперой "Дочь полка" (Метрополитен-опера). В 2001 г. поставила хореографию в видеоклипе на песню Jaded группы Aerosmith и номер группы для церемонии вручения American Music Awards, а также акробатическую часть мирового тура Мадонны Drowned. Также выступала режиссером танцевальных номеров для Шакиры, Вайклифа Джина и Селин Дион. Работала над постановкой номеров для фильмов "Женщина-кошка", "Ван Хельсинг" и "Большое приключение Барни".

Миша Мищенко, композитор

Обладатель премий Международного фестиваля кинематографистов (International filmmaker festival of world cinema, London, 2015 г.) в номинации "Лучший саундтрек" и кинофестиваля независимого кино Sundance (2015 г.). В своем творчестве предпочтение отдает преимущественно неоклассическому и инструментальному направлениям, а также эмбиенту. Автор более 30 сюит и концертов для симфонического оркестра, а также музыки для театра, кино и видеоигр. Выпустил более 20 авторских альбомов ("Эксергия", "Метанойа", Songs of the Dead Dragons и др.) Считается одним из первопроходцев в переосмыслении жанров академической оркестровой музыки, смело экспериментирующим как с составом симфонического оркестра, электроникой, хором, так и с местом проведения концертов и осуществления записи (альбом 2014 года Nubus был записан в московском Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии).

Иоахим Барт, художник по свету

Изучал экономику в Бохуме и теорию театра в Мюнхене. С 1976 г. работал техническим директором на различных театральных площадках и международных фестивалях. Как художник по свету работал над постановкой опер, балетов и драматических спектаклей. Сотрудничал с Юрием Любимовым, Рикардо Агиларом, Питером Бруком, Антонио Гадесом, Петером Муссбахом, Робертом Уилсоном. C 2004 г. возглавляет культурный центр "Адмиралспаласт" в Берлине. В качестве художника по свету оформил спектакли Петера Штайна "Парсифаль" Р. Вагнера, "Дон Карлос" Дж. Верди и "Эдип в Колоне" Софокла (Зальцбургский фестиваль), "Разбитый кувшин" Г. фон Клейста в театре "Берлинер Ансамбль", "Бесы" по Ф. Достоевскому в Сан-Панкрацио (Италия), "Макбет" Дж. Верди (Зальцбургский фестиваль и Римская опера), "Нос" Д. Шостаковича (Опера Цюриха и Римская опера), "Цена Мартина" Э. Лабиша ("Одеон", Париж), "Король Лир" У. Шекспира ("Бургтеатр", Вена), "Борис Годунов" А. Пушкина (Et cetera, Москва), "Аида" Дж. Верди в Музыкальном театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Москва). Как технический директор сотрудничал с Питером Штайном на постановках "Фауст-фантазия" по И. В. Гете ("ЭКСПО-2000", Ганновер) и "Валленштейн" Ф. Шиллера ("Берлинер Ансамбль"). Был дважды номинирован на премию "Золотая Маска" за спектакли "Аида" Дж. Верди в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко и "Осуждение Фауста" Г. Берлиоза в Большом театре.