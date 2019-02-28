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"РЕВЕРС": 15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход?

Культура » Театр » Музыкальный

Спектакль на пределе физических возможностей "РЕВЕРС" отметил свой первый день рождения.

"РЕВЕРС": 15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход?. 399733.jpeg

За год постановка, которая стала сенсацией прошлого театрального сезона, успела стать обладателем театральной премии "Московского Комсомольца", открыть Дни российской культуры в Индии и побывать на гастролях в Калининградской области. В свой дайджест лучших событий постановку включила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

К началу весны спектакль пришел обновленным: в него добавили новую сцену и трюки, а также в труппу спектакля вошли новые актеры.

"РЕВЕРС": 15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход?. 399734.jpeg

В сверхнасыщенном динамичном действе исполнители стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой, рассказывая зрителю историю о внешней и внутренней борьбе человека, его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Однако падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

Хореографию в спектакле "РЕВЕРС" поставила обладательница премии "Эмми" Дебра Браун (Канада), известная по работам для Cirque du Soleil, церемонии вручения премии "Оскар", голливудских блокбастеров ("Женщина-кошка", "Ван Хельсинг") и поп-звезд — Мадонны, Селин Дион, Бьорк, Шакиры и других.

Оригинальную музыку для постановки написал обладатель премии фестиваля независимого кино Sundance Миша Мищенко - представитель неоклассического направления, один из первопроходцев в переосмыслении жанров симфонической музыки.

В качестве художника по свету выступил Иоахим Барт (Германия), постоянный соавтор Петера Штайна, работавший над спектаклями для лучших оперных театров мира и Зальцбургского фестиваля.

Авторы идеи и режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина - выдающиеся представители современного циркового направления nouveau cirque. Уникальные номера, созданные Кольцовым, в том числе, для Cirque du Soleil, носят его имя; в Театре мюзикла он разработал акробатическую концепцию для мюзикла "Принцесса цирка" и является исполнителем трюка Мистера Икс. Как воздушная гимнастка Дрожжина выступала в самых знаменитых шоу в Италии, Франции, Португалии, Великобритании, Испании, была участницей режиссерской лаборатории Константина Богомолова, сотрудничает с Большим театром и "Гоголь центром".

"РЕВЕРС", 18+

Московский театр мюзикла (Пушкинская пл., 2).

Со 2 марта 2018 г.

Сайт: www.мюзикл.рф

"РЕВЕРС": 15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход?. 399735.jpeg

Творческая группа

Андрей Кольцов, автор идеи, режиссер

Воспитанник школы ЦСКА. Мастер спорта по спортивной гимнастике. Лауреат международных конкурсов артистов цирка в Монте-Карло, Париже и Китае. Единственный в мире исполнитель уникальных трюков, впоследствии носящих его имя. Создатель и генеральный директор международного артистического агенства GigZone. С 1998 г. солист Cirque du Soleil. За годы работы артистом цирка выступал в качестве солиста на ведущих площадках мира — Madison Square Garden (Нью-Йорк), "Мonte Carlo Circus Festival" (Монако), Royal Albert Hall (Лондон), MGM Grand Casino and Resort (Лас-Вегас), O2 Arena (Лондон), Staples Center в (Лос-Анджелес). В качестве специального гостя принимал участие в концертах Андреа Бочелли в номере Time To Say Goodbye. Является автором акробатической концепции спектакля Театра мюзикла "Принцесса цирка", где также исполняет номер Мистера Икс.

Ирина Дрожжина, автор идеи, режиссер

Окончила спортивную детско-юношескую школу олимпийского резерва N41 "Москворечье" (мастер спорта по спортивной акробатике) и Московскую государственную академию физической культуры по специальностям "специалист по физической культуре и спорту" и "режиссер спортивных программ и праздников". Участвовала в актерской лаборатории Gogol School при "Гоголь-центре" и режиссерской лаборатории Константина Богомолова при МХТ им. А. П. Чехова. При поддержке Олимпийского комитета России проходила стажировку от московской школы танцев "Ассоль" по подготовке танцевально-акробатических программ в Филадельфии. Более шести лет была воздушной гимнасткой в компании "Росгосцирк", после чего стала тренером по воздушной гимнастике в Центре циркового искусства. Активно сотрудничала с Олимпийским комитетом России, в том числе, готовила артистов для спортивных праздников, выступала на XXVII Всемирной летней универсиаде в Казани. Принимала участие в церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани (воздушная гимнастка). Участвовала в телешоу Первого канала "Минута славы" и "Большие гонки" в Париже. Снималась в рекламе и музыкальных видеоклипах, а также в короткометражном фильме "Эвридика". Была артисткой в цирковых и ледовых шоу Variety (Италия, Испания, Португалия, Франция), Pirates (Испания), Stars on Ice, Sleeping Beauty в "Альберт-холле" (Великобритания). Как режиссер поставила цирковые шоу "Мастера улиц", Sunseat Circus и "Циркач", а также кабаре-шоу Pandora и театральный спектакль "Семь сестер". Является автором акробатической концепции в спектакле "Матри-Архат" Театра Луны. В качестве воздушной гимнастки участвует в спектакле Большого театра "Риголетто". Как актриса — в спектакле "Машина Мюллер" "Гоголь-центра". В Театре мюзикла играет в мюзикле "Принцесса цирка".

Дебра Браун, хореограф

Автор всемирно известных постановок и номеров на стыке хореографии и акробатики для цирковых, театральных и музыкальных шоу и премий, а также для видеоклипов и фильмов. Обладатель премии Боба Фосса за новаторство в хореографии и премии "Эмми" за хореографию номера Cirque du Soleil, подготовленного для церемонии вручения "Оскара". С 1987 г. сотрудничает с Cirque du Soleil. Как хореограф работала над шоу We Reinvent the Circus, Nouvelle Expérience, Saltimbanco, Mystere, Alegria, Quidam, "O", La Nouba, Corteo и Zarkana, а также над одним из номеров спектакля Zumanity. Среди ее проектов — международный фестиваль Cirque de Demain в Париже в 1990 году; мировая премьера оперы Джона Корильяно "Призрак Версаля" в постановке нью-йоркской Метрополитен-опера и оперный цикл "Кольцо Нибелунгов" Вагнера в постановке чикагской Лирической оперы. В 1994 г. в Торонто поставила балет Apogée, в котором были использованы батуты: в 1996 г. отрывки из него были показаны в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско на благотворительных концертах Passport в пользу больных СПИДом, которые вели Элизабет Тейлор и Мэджик Джонсон. В 1995 г. работала вместе с Лучано Паваротти над оперой "Дочь полка" (Метрополитен-опера). В 2001 г. поставила хореографию в видеоклипе на песню Jaded группы Aerosmith и номер группы для церемонии вручения American Music Awards, а также акробатическую часть мирового тура Мадонны Drowned. Также выступала режиссером танцевальных номеров для Шакиры, Вайклифа Джина и Селин Дион. Работала над постановкой номеров для фильмов "Женщина-кошка", "Ван Хельсинг" и "Большое приключение Барни".

Миша Мищенко, композитор

Обладатель премий Международного фестиваля кинематографистов (International filmmaker festival of world cinema, London, 2015 г.) в номинации "Лучший саундтрек" и кинофестиваля независимого кино Sundance (2015 г.). В своем творчестве предпочтение отдает преимущественно неоклассическому и инструментальному направлениям, а также эмбиенту. Автор более 30 сюит и концертов для симфонического оркестра, а также музыки для театра, кино и видеоигр. Выпустил более 20 авторских альбомов ("Эксергия", "Метанойа", Songs of the Dead Dragons и др.) Считается одним из первопроходцев в переосмыслении жанров академической оркестровой музыки, смело экспериментирующим как с составом симфонического оркестра, электроникой, хором, так и с местом проведения концертов и осуществления записи (альбом 2014 года Nubus был записан в московском Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии).

Иоахим Барт, художник по свету

Изучал экономику в Бохуме и теорию театра в Мюнхене. С 1976 г. работал техническим директором на различных театральных площадках и международных фестивалях. Как художник по свету работал над постановкой опер, балетов и драматических спектаклей. Сотрудничал с Юрием Любимовым, Рикардо Агиларом, Питером Бруком, Антонио Гадесом, Петером Муссбахом, Робертом Уилсоном. C 2004 г. возглавляет культурный центр "Адмиралспаласт" в Берлине. В качестве художника по свету оформил спектакли Петера Штайна "Парсифаль" Р. Вагнера, "Дон Карлос" Дж. Верди и "Эдип в Колоне" Софокла (Зальцбургский фестиваль), "Разбитый кувшин" Г. фон Клейста в театре "Берлинер Ансамбль", "Бесы" по Ф. Достоевскому в Сан-Панкрацио (Италия), "Макбет" Дж. Верди (Зальцбургский фестиваль и Римская опера), "Нос" Д. Шостаковича (Опера Цюриха и Римская опера), "Цена Мартина" Э. Лабиша ("Одеон", Париж), "Король Лир" У. Шекспира ("Бургтеатр", Вена), "Борис Годунов" А. Пушкина (Et cetera, Москва), "Аида" Дж. Верди в Музыкальном театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Москва). Как технический директор сотрудничал с Питером Штайном на постановках "Фауст-фантазия" по И. В. Гете ("ЭКСПО-2000", Ганновер) и "Валленштейн" Ф. Шиллера ("Берлинер Ансамбль"). Был дважды номинирован на премию "Золотая Маска" за спектакли "Аида" Дж. Верди в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко и "Осуждение Фауста" Г. Берлиоза в Большом театре.

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