Трампа признали худшим актером кино минувшего года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил сразу две антипремии "Золотая малина", об этом сообщает агенство Reuters.
Уточняется, что свои "награды" американский лидер получил за участие в двух документальных картинах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура. В обоих фильмах Дональд Трамп выступил в роли камео.
Жюри "Золотой малины" единодушно признали президента США "худшим актером года" и также, как заявили сами организаторы, из-за своей "бессменной мелочности" Трамп победил в еще одной номинации за "худший актерский дуэт".
Худшей актрисой второго плана была признана старший советник американского президента Келлиэнн Конуэй за роль в фильме "Фаренгейт 11/9". Ее ближайшей соперницей, отметили журналисты, была супруга Дональда Трампа Мелания.
Напомним, что антипремию "Золотая малина" вручают за наиболее сомнительные достижения в области кинематографа. Жюри конкурса называют худшую режиссерскую работу, сценарий, актерскую игру и выбирают самый неудачный фильм минувшего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как американский школьник Джошуа Трамп уснул во время выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом США и рассмешил пользователей Сети.
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