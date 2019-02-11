В Театре Российской армии 16 февраля сбегут игрушки

16 февраля в 12:00 на большой сцене Театра Российской армии будет показана музыкальная сказка для детей "Необыкновенный побег игрушек" (6+).

Маленький Франческо загляделся на игрушечный поезд "Голубая стрела", выставленный в витрине магазина Клеопатры Львовны. Семья Франческо очень бедна: его мама задолжала магазину за волчок и лошадку. Поэтому на этот Новый год мальчику не полагается никаких подарков. Проникшись сочувствием, игрушки устраивают побег. Клеопатра Львовна и ее служанка Тереза думают, что магазин был ограблен, и отправляются в погоню за "похитителями". Тем временем Франческо попадает в руки настоящих грабителей.

Актер Андрей Кочинов: "Это уникальный спектакль. У игрушек появляется Душа. Каждая из них проявляет себя с хорошей стороны, жертвует собой во имя добра и справедливости. Я играю в нем две роли. Стараюсь играть их максимально по-разному, не похожими друг на друга. Наивного плюшевого медвежонка и злобного отчаянного грабителя. Приходите к нам, чтобы погрузиться в мир волшебства и сказки с нашими игрушками с человеческой душой".