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Джеймс Кэмерон "рассекретил" новый фильм о "Терминаторе"

Культура » Кино

Джеймс Кэмерон

Новая картина Джеймса Кэмерона о "Терминаторе" выйдет на экраны 31 октября. На этот раз Кэмеронбудет только продюсером и креативным консультантом картины, а в качестве режиссера он пригласил мультипликатора Тима Миллера, автора "Дэдпула".

"Тим очень своенравный и упрямый режиссер, и у него есть собственные идеи для фильма", — передает слова Кэмерона Yahoo. com.

Действие картины будет разворачиваться во время "судного дня". Сюжет не связан с событиями предыдущих трех фильмов франшизы. Главную роль снова исполнит Арнольд Шварцнеггер. Вместе с ним на экране появится и Линда Хэмильтон, также снимавшаяся в самом первом фильме о "Терминаторе".

Бюджет новой части превысит 255 миллионов долларов.

Впервые в роли "Терминатора" зрители увидели Шварцнеггера 26 октября 1984 года. За это время вышло 5 картин франшины. В фильме 2009 года "Терминатор: Да придет спаситель" Шварцнеггер не снимался. В то время актер работал губернатором американского штата Калифорния, поэтому авторам картины пришлось вместо живого актера использовать его цифровую реконструкцию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вторую часть "Терминатора", Джеймс Кэмерон конвертировал в 3D-формат.

Источник фото: кадр из к/ф "Терминатор 2: Судный день"

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Темы США кино Терминатор Джеймс Кэмерон Арнольд Шварцнеггер
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