Джеймс Кэмерон "рассекретил" новый фильм о "Терминаторе"

Новая картина Джеймса Кэмерона о "Терминаторе" выйдет на экраны 31 октября. На этот раз Кэмеронбудет только продюсером и креативным консультантом картины, а в качестве режиссера он пригласил мультипликатора Тима Миллера, автора "Дэдпула".
"Тим очень своенравный и упрямый режиссер, и у него есть собственные идеи для фильма", — передает слова Кэмерона Yahoo. com.
Действие картины будет разворачиваться во время "судного дня". Сюжет не связан с событиями предыдущих трех фильмов франшизы. Главную роль снова исполнит Арнольд Шварцнеггер. Вместе с ним на экране появится и Линда Хэмильтон, также снимавшаяся в самом первом фильме о "Терминаторе".
Бюджет новой части превысит 255 миллионов долларов.
Впервые в роли "Терминатора" зрители увидели Шварцнеггера 26 октября 1984 года. За это время вышло 5 картин франшины. В фильме 2009 года "Терминатор: Да придет спаситель" Шварцнеггер не снимался. В то время актер работал губернатором американского штата Калифорния, поэтому авторам картины пришлось вместо живого актера использовать его цифровую реконструкцию.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вторую часть "Терминатора", Джеймс Кэмерон конвертировал в 3D-формат.
Источник фото: кадр из к/ф "Терминатор 2: Судный день"
Читайте также
"Терминатор" вернулся в Москву
Арнольд Шварцнеггер решил тряхнуть стариной
"Терминатор" против… Терминатора
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
На Западе у обывателя устоялось мнение, что переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin — это орудие, против которого не устоит ни одно танковое соединение. Считается, что пехота с такими комплексами может с легкостью остановить серьезное танковое продвижение.
И, отметил действующий президент Украины, национальную безопасность, свободу и благосостояние.
Системы распознавания биометрических данных захватывают и оружейников. На острие подобных разработок стоит немецкая оружейная компания, создавшая пистолет "Аирмакс Смарт". Это вполне заурядный пистолет, без выдающихся стрелковых характеристик. Но его электронная составляющая способна очень удивить.
Срок ультиматума ряда западных государств Николасу Мадуро истек. Что будет дальше, "Правде.Ру" рассказал эксперт.