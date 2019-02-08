В Государственном Кремлевском дворце - "Бал сказок"

Государственный Кремлевский дворец приглашает 12-13 февраля 2019 года на праздничный балет-феерию с участием звезд мирового балета.
В спектакле "Бал сказок" примут участие выдающиеся танцовщики: Николай Цискаридзе, Фарух Рузиматов, Иван Васильев, примы-балерины и премьеры ведущих театров России: Мария Виноградова, Игорь Колб, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Виктория Кутепова, Денис Сапрун, Анастасия Матвиенко, Олеся Гапиенко, а также учащиеся Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, артисты балета Санкт-Петербургского государственного театра детского балета.
В спектакль войдут сцены из знаменитых балетов: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жар-птица", "Корсар", "Петрушка", "Шехеразада", "Конек-горбунок", "Каменный цветок", "Ледяная дева", "Фея кукол" на музыку П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, И. Стравинского и других композиторов в постановках М. Петипа, М. Фокина, Н. Цискаридзе.
Герои сказок оживут на сцене в сопровождении мультимедийных декораций и музыки П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, И. Стравинского и других великих композиторов.
Зрителей ждет уникальная танцевальная программа, филигранное исполнение сложной, яркой хореографии, потрясающие декорации и костюмы, а также волнующая музыка известных композиторов.
Эта чудесная история напомнит зрителям о торжестве добра и любви, а мечта и волшебство расцветают в сердце каждого из нас!
Режиссер и хореограф-постановщик — заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.
Сайт: https://kremlinpalace.org/events/bal-skazok-prazdnichnyy-balet-feeriya-1
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