18 февраля в Московском театре мюзикла состоится творческий вечер Евгения Вальца — одного из самых харизматичных и востребованных актеров в жанре мюзикла.
Артиста и номера в его исполнении представит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой, с которым зритель совершит экскурс в историю музыкального театра и кино.
Зрителям Театра мюзикла Евгений Вальц известен как Лесничий в мюзикле "Всё о Золушке", Барон де Клермон в спектакле "Принцесса цирка", Свидригайлов в рок-опере "Преступление и наказание". Артист исполняет главную роль в легендарном спектакле Театра им. Моссовета "Иисус Христос — суперзвезда", занят в постановках Театра музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой, снимается в кино и является постоянным участником телепрограммы "Романтика романса" канала "Культура".
В программе "Михаил Швыдкой приглашает: Евгений Вальц" прозвучат произведения Курта Вайля, Стивена Сондхайма и Астора Пьяццоллы, которые входят в золотой фонд театральной музыки XX века; песни из репертуара Жака Бреля, Джонни Холлидея и Бруно Пельтье; знакомые и любимые композиции Владимира Дашкевича, Раймонда Паулса, Эдуарда Артемьева и Юрия Саульского на стихи Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Юрия Ряшенцева и Валентина Гафта. Также Евгений Вальц исполнит арии из спектаклей "Иисус Христос — суперзвезда", "Джекил и Хайд", "Всё о Золушке", "Преступление и наказание".
Поклонники Евгения Вальца ценят его в первую очередь за особенное внимание к слову. Большой драматический талант артиста наравне с его музыкальностью и узнаваемым тембром каждую исполненную им песню превращают в маленький спектакль.
18 февраля 2019 года, Пушкинская пл., 2
Билеты: на сайте www.мюзикл.рф (https://is.gd/baJwRI).
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