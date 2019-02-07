Михаил Швыдкой приглашает: Евгений Вальц

18 февраля в Московском театре мюзикла состоится творческий вечер Евгения Вальца — одного из самых харизматичных и востребованных актеров в жанре мюзикла.

Артиста и номера в его исполнении представит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой, с которым зритель совершит экскурс в историю музыкального театра и кино.

Зрителям Театра мюзикла Евгений Вальц известен как Лесничий в мюзикле "Всё о Золушке", Барон де Клермон в спектакле "Принцесса цирка", Свидригайлов в рок-опере "Преступление и наказание". Артист исполняет главную роль в легендарном спектакле Театра им. Моссовета "Иисус Христос — суперзвезда", занят в постановках Театра музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой, снимается в кино и является постоянным участником телепрограммы "Романтика романса" канала "Культура".

В программе "Михаил Швыдкой приглашает: Евгений Вальц" прозвучат произведения Курта Вайля, Стивена Сондхайма и Астора Пьяццоллы, которые входят в золотой фонд театральной музыки XX века; песни из репертуара Жака Бреля, Джонни Холлидея и Бруно Пельтье; знакомые и любимые композиции Владимира Дашкевича, Раймонда Паулса, Эдуарда Артемьева и Юрия Саульского на стихи Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Юрия Ряшенцева и Валентина Гафта. Также Евгений Вальц исполнит арии из спектаклей "Иисус Христос — суперзвезда", "Джекил и Хайд", "Всё о Золушке", "Преступление и наказание".

Поклонники Евгения Вальца ценят его в первую очередь за особенное внимание к слову. Большой драматический талант артиста наравне с его музыкальностью и узнаваемым тембром каждую исполненную им песню превращают в маленький спектакль.

18 февраля 2019 года, Пушкинская пл., 2

Билеты: на сайте www.мюзикл.рф (https://is.gd/baJwRI).