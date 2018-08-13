Знаток-звезда "Что? Где? Когда?" скончался от рака

В Петербурге на 49-м году жизни умер участник игры "Что? Где? Когда?" Михаил Басс. Более месяца он боролся с тяжелой болезнью.

"Он не стремился быть лидером, но был ценным командным игроком, обладающим огромным багажом знаний и отличной интуицией", — говорится о Бассе на официальной странице Международной ассоциации клубов игры "Что? Где? Когда?".

Басс был в составе первой в истории команды — чемпиона мира по игре. В телеклубе играл с 1992 по 2002 годы (в командах А. Блинова и А. Друзя).

Басс также был известен как организатор петербургской олимпиады по биологии среди школьников.

Александр Друзь одним из первых подтвердил уход знатока клуба из жизни.

Как ранее писала "Правда.Ру", первый выпуск телепередачи "Что? Где? Когда?" вышел на экраны еще в Советском Союзе, в 1975 году. Телепрограмма очень быстро обрела поклонников, вследствие чего была создана спортивная версия игры. О том, что недавно приключилось с Александром Друзем, читайте в материале "Правды.Ру".

Источник фото: личная страница "ВКонтакте" Михаила Басса

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